Сеть ресторанов «Заверните» подала заявку на получение гранта в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть ресторанов «Заверните» может появиться в Москве, она уже подала заявку на получение гранта от мэра. Об этом сообщил гендиректор организации Андрей Щетинин во вторник, 22 марта.

— Это почти то же самое, что KFC. Там будут крылышки, целая курица, соусы, будут боулы из курицы, с разными соусами и заправками, будут куриные роллы, в дальнейшем появятся куриные бургеры, — сказал представитель компании.

При этом, в отличие от американской сети, в «Заверните» будут готовить здоровые и экологически чистые блюда, заверил он. Компания, уточнил Щетинин, планирует открыть около 300 точек за четыре–пять лет.

«Заверните», добавил гендиректор, уже подала заявку на грант от правительства Москвы. Щетинин заключил, что сеть собирается открыть три–пять заведений в городе в течение трех месяцев, отмечает агентство городских новостей «Москва».

21 марта рэпер Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы для открытия новой сети крафтового фастфуда. Артист отметил, что на данном этапе обсуждается название сети.

При этом музыкант заявил, что в его планы не входит замена McDonald's, поскольку идеи и масштабы проекта иные. Он также добавил, что предложенная им альтернатива будет полностью российского производства.