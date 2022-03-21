Тимати запустит новую сеть стритфуда с помощью грантов мэра Москвы

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Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от правительства Москвы для открытия новой сети крафтового фастфуда.

Артист отметил, что на данном этапе обсуждается название сети.

— Подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, так как, по своему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта, — цитирует Тимати агентство городских новостей «Москва».

При этом Юнусов заявил, что в его планы не входит замена McDonald's, поскольку идеи и масштабы проекта иные. Он также добавил, что предложенная им альтернатива будет полностью российского производства.

Ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев считает, что в стране может увеличиться число заведений, в которых подают шаурму и чебуреки. По его словам, подобное может произойти на фоне приостановки работы некоторых иностранных сетей быстрого питания.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какой фастфуд может обрести популярность в стране.

Шеф-повар, обладатель звезд Michelin Екатерина Алехина заявила, что антироссийские санкции должны стать стимулом для развития отечественного бизнеса.