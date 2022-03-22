Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минпромторг сообщил об отказе западных компаний поставлять детали для МС-21

Иван Юминов

Общество
Минпромторг сообщил об отказе западных компаний поставлять детали для МС-21
Фото: Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 22 марта.

— Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже ранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются, — сказал министр.

Производители при этом не дают каких-либо объяснений, приводит слова Мантурова РИА Новости.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.

Читайте также:
Денис Мантуров Авиация Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте