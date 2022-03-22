Минпромторг сообщил об отказе западных компаний поставлять детали для МС-21

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Западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 22 марта.

— Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже ранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются, — сказал министр.

Производители при этом не дают каких-либо объяснений, приводит слова Мантурова РИА Новости.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.