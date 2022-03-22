Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин выделил 7 миллиардов рублей на увеличение адресной социальной помощи москвичам

Иван Юминов

Город
Собянин выделил 7 миллиардов рублей на увеличение адресной социальной помощи москвичам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городские власти выделили дополнительные семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 22 марта.

— Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы. Адресная социальная помощь предоставляется людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума, — говорится в сообщении.

Данное решение, как подчеркивается, является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления. Горожане могут получить помощь как в денежной форме, так и в виде электронного сертификата, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

21 марта Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы.

По словам главы города, на данном этапе идет совместная работа с правительством России, Министерством промышленности и Министерством сельского хозяйства, что даст возможность решить проблемные вопросы. При этом недавно правительство России решило субсидировать процентную ставку для промышленных системных предприятий.

Читайте также:
Москва Сергей Собянин Социальная политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте