Компания мужчин напала на случайного прохожего в центре Москвы и сломала ему челюсть

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Россия, Москва, улица Покровка, 4с1 Карта всех событий

Компания мужчин напала на случайного прохожего в центре столицы, сломав в результате ему челюсть. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, накануне, 21 марта, около 06:00 в отделение полиции обратились сотрудники медицинского учреждения. Они рассказали, что в больницу был госпитализирован молодой человек 1999 года рождения с переломом нижней челюсти. Обнаружили его на улице Покровке рядом с домом 4, строение 1.

По словам самого потерпевшего, он находился в кафе по вышеуказанному адресу. Там же между ним и несколькими незнакомцами произошел конфликт, который перерос драку.

Также 22 марта стало известно, что москвич приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы.