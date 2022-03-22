Siemens приостановила поставки новых поездов «Сапсан» в Россию

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Немецкая компания Siemens приостановила действие контракта на поставку электропоездов «Сапсан» в Россию. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров во вторник, 22 марта.

— Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... «Сапсанов», — сказал представитель компании.

Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов на сумму 1,1 миллиарда евро. При этом, уточнил Белозеров, договор об обслуживании в настоящее время все еще действителен.

Несмотря на приостановку контракта, в России есть ряд собственных производителей, добавил он. Страна обладает достаточно большим количеством компетенций, приводит слова Белозерова РИА Новости.

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Он добавил, что даже ранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Производители при этом не дают каких-либо объяснений, заключил министр.