Злоумышленник обокрал столичную компанию почти на 200 тысяч рублей

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Россия, москва, улица Антонова-Овсеенко Карта всех событий

Неизвестный вынес из офиса столичной компании шесть ноутбуков в выходные с 18 по 21 марта. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 21 марта в отдел полиции обратился с заявлением гражданин 1980 года рождения. Он рассказал, что работает в одном из столичных ООО.

По словам заявителя, в период с вечера 18 марта до утра 21 марта кто-то пробрался в помещение офиса на улице Антонова-Овсеенко, дом 6, строение 1, и похитил шесть ноутбуков, принадлежащих компании.

При этом он заявил, что повреждений на двери и окнах не обнаружено. Общая сумма нанесенного ущерба составила 180 тысяч рублей.

21 марта сообщалось о том, что директор магазина в Подмосковье имитировал кражу из кассы и сам явился в полицию с заявлением.