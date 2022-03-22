Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей украли из магазина на проспекте Мира

Елена Самойлова

Происшествия
Бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей украли из магазина на проспекте Мира
cognac-3404_960_720.jpg
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей украли из магазина на проспекте Мира. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 13 марта в отделение полиции на северо-востоке столицы обратилась девушка, работающая в одном из алкогольных магазинов. Она заявила, что вечером 12 марта неизвестный украл из торгового зала бутылку коньяка марки «Courvoisier» стоимостью более 13 тысяч рублей.

По данному факту, 21 марта правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленника разыскивают.

Также во вторник стало известно, что еще один похититель вынес из офиса столичной компании шесть ноутбуков в период с 18 по 21 марта.

Читайте также:
Алкоголь коньяк служба УВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте