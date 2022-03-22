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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей украли из магазина на проспекте Мира. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 13 марта в отделение полиции на северо-востоке столицы обратилась девушка, работающая в одном из алкогольных магазинов. Она заявила, что вечером 12 марта неизвестный украл из торгового зала бутылку коньяка марки «Courvoisier» стоимостью более 13 тысяч рублей.

По данному факту, 21 марта правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленника разыскивают.

Также во вторник стало известно, что еще один похититель вынес из офиса столичной компании шесть ноутбуков в период с 18 по 21 марта.