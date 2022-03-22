Новый маршрут по саду «Эрмитаж» появился в сервисе Russpass

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил новый маршрут «Эрмитаж: островок театральной жизни на Каретном Ряду». Об этом во вторник, 22 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Маршрут включает в себя семь достопримечательностей.

— Сад был основан по инициативе и на средства московского театрального предпринимателя и мецената Якова Щукина и открылся для посетителей в 1894 году. Начать путешествие пользователям предлагается от московского театра «Эрмитаж», — говорится в сообщении.

Следующая точка маршрута — московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Далее пользователи смогут пройти к открытой летней эстраде сада «Эрмитаж», где в разное время выступали Геннадий Хазанов, Михаил Жванецкий, Владимир Высоцкий и другие. Еще одна точка маршрута — московский драматический театр «Сфера».

Кроме того, пользователи, прогуливаясь по маршруту, узнают, почему в «Эрмитаже» установлен бюст Виктора Гюго, памятник Данте Алигьери, и услышат легенду об арт-объекте «Всем влюбленным».

Сервис Russpass представил подборку самых интересных скульптур современных мастеров в Москве.