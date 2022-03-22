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Росздравнадзор зафиксировал снижение ажиотажного спроса на лекарства

Иван Юминов

Общество
Росздравнадзор зафиксировал снижение ажиотажного спроса на лекарства
Фото: Unsplash

За минувшую неделю ажиотажный спрос на лекарства упал в России на пять–десять процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора во вторник, 22 марта.

Участники фармацевтического рынка на совещании с замглавы Минздрава Виктором Фисенко сообщили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на препараты на пять–десять процентов. Они подтвердили, что лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, несмотря на рекордные объемы продаж, отмечается на сайте Росздравнадзора.

17 марта эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал «ВМ», что Россия столкнулась с нехваткой некоторых препаратов из-за резко выросшего спроса, однако в течение нескольких недель ситуация должна нормализоваться. Эксперт отметил, что о дефиците лекарств в России речи не идет.

Больше всего вырос спрос на препараты для лечения хронических заболеваний: в частности, озвучивались проблемы в отношении инсулина и препаратов для лечения щитовидной железы, отметил эксперт. Однако большая часть инсулинов обеспечивается за счет государственных средств в рамках льготной программы, поэтому ажиотаж во многом искусственный, уверен Беспалов.

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