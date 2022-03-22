«Не верьте слухам»: Ургант высказался о ситуации с его шоу на Первом канале

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий Иван Ургант заявил, что Первый канал не планирует заменять его юмористом Гариком Мартиросяном в программе «Вечерний Ургант».

— Не верьте слухам! — сказал шоумен.

При этом Ургант добавил, что очень ждет выпуска новых эпизодов шоу, отмечает «Газета.ру».

22 марта сообщалось, что шоу «Вечерний Ургант» уже несколько недель не выходит в эфир. Известно, что Ургант уехал за границу.

Теперь появилась информация, что передачу якобы больше не будут снимать. На замену ей, по данным СМИ, готовят иную развлекательную программу с другим популярным артистом — Гариком Мартиросяном.

По некоторым данным, сейчас Мартиросян работает над 18 программами в разной стадии разработки и воплощения. Одна из них — это его собственное развлекательное шоу, которое должно заменить «Вечернего Урганта».

По слухам, первый выпуск передачи выйдет в сентябре. Точно неизвестно, как она будет называться, но сам создатель с иронией сообщил: чтобы «порадовать» Урганта, он назовет шоу «Круглосуточный Мартиросян».