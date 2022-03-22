СК возбудил дело в отношении журналиста Невзорова

Фото: YouTube / Александр Невзоров

СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова из-за фейков об армии России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 22 марта.

По данным следствия, он разместил ролик в YouTube, а также пост в Instagram* с заведомо ложной информацией об обстреле роддома в Мариуполе. Публикации он, как уточняется, дополнил ложными фотографиями пострадавших. Минобороны, напомнили в ведомстве, объявило о том, что эти сведения не соответствуют действительности. В связи с этим в отношении Невзорова возбуждено дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

21 марта СК возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ведомство установило, что он в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Под видом достоверных сообщений Гордон, как считает СК, разместил заведомо ложную информацию о бомбардировках гражданского населения армией России. Украинские СМИ, подчеркнули в ведомстве, забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона в рамках информационной войны.

*Instagram — социальная сеть признана в России экстремистской.