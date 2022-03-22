Bloomberg: Google стала переводить сотрудников из России

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Компания Google стала переводить сотрудников из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во вторник, 22 марта.

Численность сотрудников офиса компании в Москве, по данным издания, составляет 244 человека. Google, уточняют собеседники, еще не решила закрыть отделение в России, но начала помогать при переезде заинтересованных в этом работников.

Организация также перевезла сотрудников из офиса на Украине, где работали 50 человек. Согласно внутреннему бюллетеню, компания уведомила сотрудников о том, что ее персонал работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам на Украине, отмечает Bloomberg.

14 марта адвокат Дмитрий Краснов заявил «ВМ», что вероятность блокировки YouTube в России является высокой. Блокируя каналы российских СМИ, видеохостинг, по сути, участвует в информационной войне против России, подчеркнул он.

При этом эксперт по продвижению в YouTube Винер Хафизов рассказал «ВМ», какие отечественные аналоги смогут заменить американский видеохостинг. По его словам, россияне привыкли к YouTube, а российские аналоги пока ему уступают.

Альтернативными площадками он назвал «Яндекс.Дзен» и Rutube. Способы зарабатывать в них есть, главное, чтобы была аудитория, заключил Хафизов.