Салливан: США не планируют закрывать посольство в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

США не имеют намерений по закрытию посольства в России. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан во вторник, 22 марта.

— Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России, — сказал дипломат.

При этом, считает он, Москва посылает знаки, свидетельствующие о возможном окончании дипломатических отношений. В связи с этим Салливан вспомнил слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который предлагал закрыть миссии и смотреть друг на друга в бинокль.

Внимательное планирование, уточнил посол, требует того, чтобы Вашингтон был готов к подобному сценарию. Но это не то, чего бы он хотел, приводит слова Салливана РИА Новости.

21 марта Джона Салливана вызвали в МИД России из-за высказываний президента США Джо Байдена. Ему подчеркнули, что заявления главы государства ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

Посла также предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. В связи с этим Салливану выразили демарш и вручили ноту протеста.