Неизвестный сообщил о «минировании» двух самолетов в Шереметьеве

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В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в общей сложности за день поступило четыре аналогичных сообщения.

— В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва — Белград и Москва — Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации, — говорится в сообщении.

На данном этапе воздушная гавань работает в штатном режиме. Досмотр самолетов будет проведен на месте прибытия.

Во вторник, 22 марта, неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, на территории аэровокзала проводится соответствующая проверка. При этом Шереметьево продолжает работать штатно.

На электронную почту аэропорта Шереметьево 16 марта поступило сообщение от неизвестного отправителя об угрозе взрыва на борту самолета Минеральные Воды — Москва. При этом сам самолет благополучно приземлился в московском аэропорту.