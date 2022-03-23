Ученые перечислили три симптома рака кишечника

Фото: pixabay.com

Ученые назвали три симптома, которые могут предупредить о раке кишечника.

Специалисты провели ретроспективный аудит взрослых пациентов моложе 45 лет, поступивших в отделение колоректальной хирургии с 2011 по 2019 год для резекции колоректального рака. Исследователи сравнили самохарактеристику своих привычек кишечника пациентов из медицинской карты с клиническими и патологическими данными. Выяснилось, что 56 процентов пациентов имели измененные привычки кишечника (запоры и диарея).

Также, по словам исследователей, рак прямой кишки зачастую сопровождался кровотечением.

— Запор был связан с левосторонним раком толстой кишки, в то время как правосторонний рак толстой кишки реже сопровождался запором или диареей, —заключили ученые.

Кроме того, исследователи сообщили, что беспричинная усталость тоже может указывать на рак кишечника.

Специалисты рекомендовали обратиться к врачу, если какие-либо симптомы рака кишечника продолжаются в течение трех недель или более.

Ученые рассказали, что риск развития рака кишечника зависит от многих факторов, включая возраст, генетику и факторы образа жизни. Многие исследования показали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск развития этой болезни.

Другие факторы риска включают: избыточный вес и ожирение, курение, алкоголь, сообщается на портале Express.

Рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологии. Ежегодно его выявляют у 30 тысяч россиян. Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный назвал первые признаки болезни и анализ, который поможет ее выявить на ранней стадии.