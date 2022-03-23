Шольц заявил об «обратном эффекте» от санкций против России

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При введении антироссийских санкций следует учитывать их «обратный эффект». Об этом сообщил во вторник, 22 марта, на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немецкие власти ранее много выступали против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из РФ, но не исключали, что такое решение придется принять при негативном развитии событий.

Шольц отметил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому данный эффект должен быть «преодолимым».

— Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе, — сказал он.

Канцлер добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые, по его мнению, влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными», передает РИА Новости.

Долгосрочную цель снижения зависимости Европейского союза от импорта российских нефти, газа и угля разделяют все страны-члены ЕС, заявил Шольц.

21 марта представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не способна отказаться от нефти из России в одночасье. По его словам, позиция кабмина пока не менялась.