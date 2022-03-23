Диетолог Макиша рассказала, какие сухофрукты самые полезные

Фото: depositphotos

Сухофрукты — это вкусные и полезные лакомства, в которых присутствует большое количество полезных микроэлементов, клетчатки, антиоксидантов и волокон. Однако чрезмерное употребление этих продуктов может быть опасным для здоровья и привести к повышенной инсулинорезистентности и сахарному диабету. «Вечерняя Москва» узнала, какие порции продукта полезны для организма и как выбрать безопасные сухофрукты, чтобы не навредить себе.

Как рассказала «ВМ» член Национальной ассоциации нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша, сушеные фрукты содержат высокий процент сахаров, поэтому дневная норма потребления продукта не должна превышать рекомендуемую врачами дозировку:

— Чтобы получить пользу от продукта, следует употреблять не более 50 граммов сухофруктов.

Такая порция лакомства является безопасной для человека, чтобы максимально запастись полезными для организма веществами и не запустить механизмы, которые приводят к повышению сахара в крови.

— Особенно полезна курага в нормированных дозах, — отметила эксперт. — В ней содержатся калий, который способствует улучшению работы сердечной мышцы, и бета-каротин — антиоксидант, защищающий клетки нашего организма от разрушения свободными радикалами.

По словам Макиши, противопоказаны фруктовые лакомства людям с сахарным диабетом и лишним весом, чтобы не обострять имеющиеся патологические процессы. Эксперт отметила, что при выборе продуктов стоит отдавать свое предпочтение тем, которые имеют нетоварный вид:

— Как ни парадоксально, самые некрасивые и не аппетитные на вид сухофрукты являются полезными и не содержат консервантов и химических добавок. В отличие от тех, которые имеют глянцевую поверхность: в них содержатся усилители вкуса, ароматизаторы и красители. Поэтому важно в обязательном порядке изучить состав, срок годности продукта и убедиться, что в нем нет лишних вредных веществ. В группу неполезных сладостей я бы включила еще сушеные ягоды в сахаре и цукаты.

Чтобы получить полезные сухофрукты, лучше их приготовить самостоятельно. Для этого достаточно купить хороший сорт абрикосов или слив, убрать из них косточки и засушить. В таком продукте сохранится необходимая пищевая клетчатка, которая улучшит микрофлору желудка и укрепит ваш иммунитет:

— Подобные заготовки можно использовать даже для приготовления компотов. Но все почему-то предпочитают выпивать сок и выбрасывать мякоть, а в ней — море полезных микроэлементов и питательного субстрата.

Собеседница «ВМ» отметила, что сухофрукты следует хранить в сухом и достаточно прохладном помещении, так как при нарушении режима в них могут завестись паразиты. Лучше всего для хранения сушеных ягод и фруктов подойдет кладовка. Только при таких условиях продукты сохранят свои полезные свойства на долгое время.