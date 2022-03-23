«Хаос в США точно наступил»: Володин заявил о деградации правовой системы Штатов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правовая система США продолжает «деградировать», официальные лица Штатов делают противоречивые заявления. Об этом в среду, 23 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом не призывал американские компании уходить с российского рынка, а позже Конгресс выступил с предложением запретить властям Штатов вести дела с предприятиями, которые продолжили работать с РФ несмотря на санкции.

Спикер Госдумы также напомнил, как тот же Конгресс запретил любую помощь батальону «Азов», однако президент США Джо Байден продолжил финансирование неонацистов.

— Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят. Кто-то посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил, — резюмировал Володин в своем Telegram-канале.

21 марта спикер ГД выразил мнение, что Конгресс США должен объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за финансирования украинского батальона «Азов».