Офтальмолог Боров рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорят «мушки в глазах»

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Летающие мушки или плавающие помутнения перед глазами часто возникают в поле зрения человека, когда взгляд направляется на светлый фон или яркий свет. Само по себе это явление не говорит об ухудшении зрения и не является вредным. Однако бывают исключительные случаи, когда появление мушек сигнализирует о наличии проблемы. «Вечерняя Москва» узнала, в каких случаях причина явления серьезна.

Появившиеся перед глазами мушки, как правило, повторяют абсолютно все движения глазного яблока. При попытке сфокусировать внимание на них, они могут исчезнуть. Об этом «ВМ» рассказал врач-офтальмолог Владимир Боров.

— Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм, — отметил он.

По словам специалиста, такие «фигуры» появляются в результате возрастных изменений. В группе риска находятся люди старше 50 лет, которые страдают близорукостью:

— Чем старше мы становимся, тем быстрее происходят распад стекловидного тела глаза и разрыв коллагена в органе. Потом количество света, получаемое сетчаткой глаза, уменьшается. Возникает деструкция стекловидного тела, которая и провоцирует возникновение мушек. В отдельных случаях подобные явления возникают вследствие мигреневых приступов, сахарного диабета, глазных травм, различных кристалловидных отложений в стекловидном теле.

Возникновение проблемы, добавил врач, может быть связано с серьезными патологиями. Если количество мушек или помутнений увеличилось, это означает, что могли произойти разрыв сетчатой оболочки в глазном яблоке или кровоизлияние внутри органа зрения.

Более того, аутоиммунные, вирусные и грибковые поражения стекловидного тела глаза также сопровождаются появлением мушек:

— Сегодня нет препаратов, которые полностью устраняют проблему, но они позволяют снизить показатели помутнения. В период терапии врач-офтальмолог назначает иммуномодуляторы, глазные капли и нейрометаболические стимуляторы, чтобы активировать в глазах процессы метаболизма.

Период лечения зависит от степени поражения органов и причин возникновения проблемы, заключил Боров.