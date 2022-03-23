Петр Бирюков: Стартовала подготовка перед благоустройством двух улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы

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Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Сотрудники столичного Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал, — рассказал заммэра.

По его словам, на Дубининской и Кожевнической улицах уже начались работы по обновлению инженерных коммуникаций. Специалисты приводят в порядок канализационные, водопроводные, тепловые сети и ливневые системы.

Петр Бирюков отметил, что с целью улучшить визуальный облик пространства воздушные кабельные линии будут перенесены под землю. На время работ для удобства горожан организовали удобные проходы, а движение транспорта не будут полностью перекрывать.

Глава комплекса пояснил, что благоустройство предусматривает сохранение транзитной функции улиц и одновременно создание комфортной среды для жителей. Работы будут включать оптимизацию ширины полос для движения транспорта, расширение и замену покрытия тротуаров, а также обновление уличного освещения и озеленение. На улицах специалисты высадят кустарники, деревья и обустроят газоны, добавил он.

Кроме того, на улицах появятся современные остановки транспорта. Для трамваев будут оборудованы остановки венского типа, где приподнятая платформа будет находиться на одном уровне с полом вагона, уточнил Андрей Бочкарев. Также проект предусматривает установку качели для взрослых на площади перед кольцевой станцией метро «Новокузнецкая».

Заммэра сообщил, что будет обустроено комфортное пространство возле Данилова монастыря. Там появятся книжная и иконная лавки, торговые точки и кафе с летней верандой. Территорию озеленят и установят скамейки для отдыха.

Накануне Петр Бирюков сообщил, что в столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе.