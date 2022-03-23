Отделы ЗАГС Москвы начали прием заявок на свадьбу во время речного круиза

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Отделы ЗАГС Москвы начали прием заявок на свадьбы во время речного круиза. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар. Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Впервые организуем отдел ЗАГС на воде в формате свадебных мини-круизов, во время которых и будет происходить одно из главных событий в жизни молодоженов. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар. Столичные дворцы бракосочетания уже начали прием заявлений на открытие свадебного сезона на речных судах, — заявила она.

Торжественные церемонии на воде пройдут 30 апреля. Они ничем не отличаются от обычных. Подать заявку на такую свадьбу можно до 29 марта во дворцах бракосочетания, а также в Вернадском, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС.

Круиз на красивых водных трамвайчиках с сдвигаемой крышей салона начнется в 10:00 и будет длиться до 21:00. Свадебный маршрут проходит от гостиницы «Украина» вдоль Пресненской набережной по направлению к «Москва-Сити» и обратно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более шести тысяч пар поженились в феврале 2022 года в Москве, что ненамного меньше показателя аналогичного периода 2020 года.