Отделы ЗАГС Москвы начали прием заявок на свадьбу во время речного круиза
Отделы ЗАГС Москвы начали прием заявок на свадьбы во время речного круиза. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар. Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Впервые организуем отдел ЗАГС на воде в формате свадебных мини-круизов, во время которых и будет происходить одно из главных событий в жизни молодоженов. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар. Столичные дворцы бракосочетания уже начали прием заявлений на открытие свадебного сезона на речных судах, — заявила она.
Торжественные церемонии на воде пройдут 30 апреля. Они ничем не отличаются от обычных. Подать заявку на такую свадьбу можно до 29 марта во дворцах бракосочетания, а также в Вернадском, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС.
Круиз на красивых водных трамвайчиках с сдвигаемой крышей салона начнется в 10:00 и будет длиться до 21:00. Свадебный маршрут проходит от гостиницы «Украина» вдоль Пресненской набережной по направлению к «Москва-Сити» и обратно, передает официальный сайт мэра Москвы.
Более шести тысяч пар поженились в феврале 2022 года в Москве, что ненамного меньше показателя аналогичного периода 2020 года.