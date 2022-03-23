Улицы рядом с Павелецким вокзалом благоустроят

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Рабочие приступили к инженерной подготовке для благоустройства Дубининской и Кожевнической улиц. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал, — пояснил он.

Для москвичей уже организовали временные проходы, движение транспорта ограничиваться не будет.

На данный момент на Дубининской и Кожевнической улицах идет ремонт водопроводных, канализационных и тепловых сетей, а также реконструкция участка ливневой системы. Более того, специалисты переносят воздушные кабельные линии под землю для улучшения внешнего вида пространства.

В рамках благоустройства привокзальных территорий сохранят транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц, создадут комфортную среду для местных жителей, расширят движение транспорта, заменят покрытие тротуаров, обновят уличное освещение, оборудуют остановки общественного транспорта и озеленят территорию. Более того, около Данилова монастыря разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в западном округе в 2022 году.