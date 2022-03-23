Завершилось строительство дома по программе реновации в Южном Тушине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сходненская улица Карта всех событий

На Сходненской улице в Южном Тушине завершилось строительство дома для участников программы реновации. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

— По результатам проверки выдано заключение о соответствии объекта, возведенного по адресу Сходненская улица, владение 12, требованиям проектной документации. Дом готовится к вводу в эксплуатацию, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, площадь односекционного дома составляет 13,9 тысячи квадратных метров. В нем расположились 147 квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

На первом этаже оборудовали помещение консьержа с санузлом, колясочные, электрощитовую и мусоросборную камеры. Дом оснастили грузовым и двумя пассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

На прилегающей территории обустроили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что жители трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице. В общей сложности не менее 500 человек сменят свое место жительства.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на Юго-Востоке столицы в 2022 году введут в эксплуатацию три жилых корпуса, построенных в рамках реализации программы реновации. Уточняется, что новостройки появятся в Капотне.