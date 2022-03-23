Фестиваль «Виртузозы гитары» пройдет в столице с 23 по 27 марта

Фото: Евгений Евтюх/Пресс-служба мероприятия

С 23 по 27 марта 2022 года лучшие гитаристы России примут участие в XVI Московском международном фестивале «Виртуозы гитары». Фестиваль организован Московской филармонией, проходит в Концертном зале имени Чайковского. В программе мероприятия – российские премьеры, самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов.

23 марта фестиваль по традиции откроется концертами для гитары с оркестром. Знаменитый концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго в этом году прозвучит в исполнении гитариста-виртуоза Антона Баранова (Санкт-Петербург). Дмитрий Илларионов (Россия) совместно с лауреатом XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Гайком Казазяном (скрипка) представят Двойной концерт для скрипки и гитары с оркестром Мауро Джулиани – Никиты Кошкина. Впервые на фестивале прозвучит Концертная фантазия Дмитрия Бородаева для гитары с оркестром на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в исполнении Артема Дервоеда. Концерт-открытие состоится при участии Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Татарникова.

24 марта на фестивале будет звучать музыка Испании. Сочинения Мигеля Льобета, Франсиско Тарреги, Рехино Сайнс де ла Масы, Мануэля де Фальи и Антонио Хосе исполнят Антон Баранов, Ровшан Мамедкулиев и Артем Дервоеда Во втором отделении гитарист Роман Зорькин и аккордеонистка Татьяна Зорькина представят публике программу латиноамериканской музыки.

25 марта на сцене Зала Чайковского Артем Дервоед в дуэте с виолончелистом Александром Раммом исполнят музыку современных композиторов: Никиты Кошкина, Раффаэле Беллафронте, а также российскую премьеру сюиты Motherlands Стивена Госса. Во втором отделении Гитарный квартет имени Фраучи (Дмитрий Мурин, Сергей Урюпин, Евгений Номеровский и Дмитрий Татаркин) представит программу из сочинений Телемана, Бизе, Ассада, Россини.

27 марта на заключительном гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления участников фестиваля, а также специальных гостей: Полины Осетинской (фортепиано), Александра Рамма (виолончель), Гайка Казазяна (скрипка) и Максима Рубцова (флейта).

Во второй раз художественный руководитель фестиваля Артем Дервоед представляет «Новые имена классической гитары» – серия из трех концертов молодых российских гитаристов в Камерном зале филармонии. 7, 17 и 25 марта молодые музыканты исполняют музыку для гитары сольно и в ансамбле с аккордеоном, контрабасом, флейтой и академическим вокалом.