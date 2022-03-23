Серийный вор обокрал кофейню, магазин и иномарку почти на 200 тысяч рублей. Видео

Фото: МВД Медиа

В Москве задержан 34-летний житель Подмосковья, который обокрал кофейню, магазин и иномарку. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, первым пунктом назначения похитителя стала кофейня, оттуда он украл четыре тысячи рублей, предварительно разбив входную стеклянную дверь.

Через пару дней подозреваемый проделал то же самое в сетевом магазине: разбил витрину и похитил из кассы более 50 тысяч рублей.

Затем он ограбил припаркованный неподалеку автомобиль, который оказался не заперт.

Видео: МВД Медиа

Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей. Преступник вскоре был задержан.

— Ранее неоднократно судимый 34-летний житель Московской области в содеянном сознался. Похищенное имущество он сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждены три уголовных дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

22 марта из магазина на проспекте Мира неизвестный украл бутылку коньяка стоимостью более 13 тысяч рублей.