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Мужчина убил своего друга ножом в грудь на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина убил своего друга ножом в грудь на юго-востоке Москвы
Фото: СК РФ

Мужчина убил своего друга ножом в грудь на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 23 марта, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 22 марта недалеко от кафе на юго-востоке столицы. Двое мужчин, знакомых между собой, сильно поругались. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил оппонента в грудь.

— Потерпевший был госпитализирован в столичную больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался, — рассказала Иванова.

Видео: СК РФ

Подозреваемый вскоре был задержан. На допросе он частично признал свою вину.

Кроме того, в пресс-службе СК отметили, что сегодня следствие будте ходатайствовать перед Кузьминским районным судом о заключении мужчине под стражу.

22 марта сообщалось, что москвича приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы

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