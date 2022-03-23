ФАС России проверит производителей бумаги из-за роста цен на товар

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию, — уточняется в сообщении.

В документе также отмечается, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и ничем не обоснованного повышения цен на продукцию ведомство примет соответствующие меры реагирования, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что ретейлер «Технопарк-Центр» зафиксировал цены на уровне февраля 2022 года на ряд товаров в результате вмешательства ФАС. Регулятор, как уточняется, обратил внимание компании на недопустимость необоснованного повышения цен. Инициатива по фиксации цен на ряд товаров является добровольной.

18 марта в ФАС также сообщили, что ряд магазинов в Москве решил присоединиться к инициативе добровольного ограничения наценок на продукты. Уточняется, что московское УФАС России и столичный департамент торговли и услуг провели совместный ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями.