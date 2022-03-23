Инициатор ложных ДТП задержан за аферы с деньгами
Полицейскими задержан житель подмосковного Дмитрова, промышлявший автоподставами. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
План подозреваемого заключался в том, что сначала он выискивал на дороге потенциальную жертву, а после имитировал аварию. Подобное он совершил и на этот раз.
Когда оба участника остановились для разбирательств, он незаметно оставил царапины на автомобиле потерпевшего, одновременно указывая на сломанное зеркало своей машины.
Пресс-служба также опубликовала видео допроса.
Затем мошенник предложил участнику ДТП возместить ущерб деньгами сразу на месте и после передачи суммы скрылся. Вскоре полицейские его задержали, а позже смогли установить его причастность еще к нескольким похожим аферам.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, он находится под домашним арестом.
23 марта утром стало известно о том, что житель Подмосковья обокрал кофейню, магазин и иномарку почти на 200 тысяч рублей.