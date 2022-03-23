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Тело зарезанной девушки обнаружили на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Тело зарезанной девушки обнаружили на севере Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Тело девушки с колото-резаными ранениями обнаружили в Бибирево. Об этом в среду, 23 марта, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, девушку 1998 года рождения нашли утром около жилого дома на улице Корнейчука.

— Следователи северо-восточного подразделения столичного СК, совместно с криминалистами, работают на месте происшествия, — отметила Иванова.

Она также добавила, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.

22 марта недалеко от кафе на юго-востоке столицы двое мужчин, знакомых между собой, сильно поругались. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил оппонента в грудь, после чего тот скончался.

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