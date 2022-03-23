Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генпрокуратура выходит из Международной ассоциации прокуроров

Георгий Соланович

Общество
Генпрокуратура выходит из Международной ассоциации прокуроров
Фото: АГН Москва

Генеральная прокуратура России приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП, — передает сообщение ТАСС.

18 марта Генпрокуратура инициировала проведение проверок из-за роста цен на бытовую химию и продукты питания. Комплекс мер прокурорского реагирования, как уточняется, будет принят по выявленным нарушениям для пресечения искусственного дефицита. Состояние законности в сфере ценообразования на различные товары находится на особом контроле ведомства.

15 марта Генпрокуратура получила информацию о росте стоимости сахара в 26 субъектах России. В связи с этим прокурорам этих регионов поручено проверить законность действий таких юридических лиц. Состояние законности ценообразования касательно продуктов находится под особым контролем ведомства.

Читайте также:
Генпрокуратура международные соглашения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте