Генпрокуратура выходит из Международной ассоциации прокуроров

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Генеральная прокуратура России приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП, — передает сообщение ТАСС.

18 марта Генпрокуратура инициировала проведение проверок из-за роста цен на бытовую химию и продукты питания. Комплекс мер прокурорского реагирования, как уточняется, будет принят по выявленным нарушениям для пресечения искусственного дефицита. Состояние законности в сфере ценообразования на различные товары находится на особом контроле ведомства.

15 марта Генпрокуратура получила информацию о росте стоимости сахара в 26 субъектах России. В связи с этим прокурорам этих регионов поручено проверить законность действий таких юридических лиц. Состояние законности ценообразования касательно продуктов находится под особым контролем ведомства.