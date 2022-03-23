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Названы меры поддержки фармацевтической отрасли в Москве

Анастасия Колоскова

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Названы меры поддержки фармацевтической отрасли в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные власти на фоне санкций объявили о мерах поддержки фармотрасли с целью ускорить процесс импортозамещения. Теперь Москва может стать основной площадкой для клинических испытаний российских препаратов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица имеет множество возможностей поддержать фармацевтическую промышленность.

— Имею в виду создание совместных программ, связанных с клиническими исследованиями лекарств, которых проведено достаточно много за последний период. Расширим эти программы, чтобы вы могли быстро выходить на рынок с новыми продуктами, обеспечивая импортозамещение, — заявил он на встрече с отечественными фармпроизводителями.

Так, Москва поддержит проведение клинических исследований лекарственных препаратов и апробацию расходных материалов на базе столичных больниц.

Кроме того, власти расширят офсетные контракты с фармацевтическими производителями. Город даст гарантию, что будет покупать продукцию в течение нескольких лет. Также власти намерены делать системные закупки расходных материалов.

В список принятых для поддержки фармпроизводителей мер также вошли предоставление земельных участков за 1 рубль в год для строительства новых производств; субсидии из столичного Фонда развития промышленности; поддержка проекта создания производства российских иммуноглобулинов, а также увеличение до 70 процентов авансирования по закупкам лекарств для госнужд. Кроме того, при госконтрактах будет применяться механизм предоплаты продукции для поставщиков с большим опытом и надежной репутацией, пишет РБК.

21 марта Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности.

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