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Правоохранители обнаружили подпольную типографию на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Правоохранители обнаружили подпольную типографию на юго-востоке Москвы
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

Трое приезжих организовали подпольную типографию по изготовлению поддельных документов в Выхино-Жулебине. Об этом в среду, 23 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, незаконную типографию в квартире дома на Ташкентской улице нашел местный участковый. Выяснилось, что граждане одной из стран СНГ занимались там изготовлением поддельных документов.

В ходе проведенного осмотра было изъято печатное оборудование. Кроме того, в квартире были обнаружены 37 водительских удостоверений, паспорта и свидетельства о заключении брака.

— Все документы имеют явные признаки подделки, — подчеркнула Волк.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что организаторы типографии распределяли обязанности между собой.

— Один из них принимал заказы и передавал двум другим лично или через мессенджер. Сообщники изготавливали поддельные документы и возвращали их для дальнейшей реализации, — заключила Волк.

Двое фигурантов задержаны и находятся под подпиской о невыезде, третий мужчина разыскивается.

11 марта инспекторы ДПС на юге столицы задержали водителя с фальшивым удостоверением сотрудника прокуратуры, сделанным на его имя.

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