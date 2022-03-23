Андрей Бочкарев: Образовательный кластер появится в Коммунарке

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

На территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке появится образовательный кластер, который объединит Московский педагогический государственный университет и образовательный центр «Супер-колледж». Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На земельном участке площадью 18,2 гектара, расположенном на территории АДЦ в поселке Коммунарка, планируется строительство образовательного кластера, объединяющего Московский педагогический государственный университет и образовательный центр «Супер-колледж», — рассказал заммэра.

По его словам, кластер сконцентрирует в одной локации учебные заведения, создаст условия для предоставления современных услуг образования, обеспечит подготовку востребованных кадров и новые рабочие места для жителей.

Кроме того, кластер позволит развивать инновационные сервисы в социальной сфере и продвигать городские проекты, добавил Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что образовательный кластер в Коммунарке даст еще один импульс развитию ТиНАО.

Он уточнил, что после необходимых проверок и процедур начнутся подготовка предложений по финансированию объекта и проектные работы, среди которых создание на территории необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что градостроительный проект административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка охватит территорию более 469 гектаров.