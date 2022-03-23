Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в апреле

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После первого апреля цены на топливо будут продолжать снижаться, это связано с рыночной ситуацией. Такое мнение высказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, цены могут снизиться еще на пять-семь процентов.

— Цены на АЗС, как обычно, зависят от сезона, от бесперебойной работы производителей и поставщиков топлива. Очевидно некоторое снижение цены на дизельное топливо. С учётом себестоимости можно ожидать снижения около 5 процентов, может, немного больше, — отметил он в комментарии Life.ru.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий отметил, что в настоящее время в основном наблюдается корректировка цен на независимых заправках, где стоимость топлива изначально находилась вблизи верхней допустимой планки, а также в отдельных регионах. В апреле, по его словам, можно ожидать продолжения движения цен вниз с выравниванием их уровня у различных поставщиков.

При этом он добавил, что не стоит ожидать того, что снижение цен будет происходить и в дальнейшем. В случае возобновления поставок за рубеж, может начаться обратный процесс.

До этого вице-премьер Александр Новак выступил против введения госрегулирования цен на бензин и дизель. По его словам, в этом случае «не будет ни бензина, ни дизельного топлива», передает ФАН.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на мировых топливных рынках. Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить рост в ближайшее время.