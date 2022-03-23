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Наталья Карпович рассказала о поддержке города в период санкций

Марьяна Шевцова

Общество
Наталья Карпович рассказала о поддержке города в период санкций
Фото: Рexels/ Elly Fairytale

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 марта распорядился выделить семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи москвичам. Эту меру поддержки высоко оценила общественность, в том числе руководитель Региональной общественной организации Объединение многодетных семей города Москвы Наталья Карпович.

— Благодаря этому люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по-настоящему нуждаются в поддержке, не останутся без помощи города, — отметила она.

Кроме того, по ее словам, город постоянно оказывает всестороннюю поддержку жителям.

— Получают помощь и многодетные семьи, которым предусмотрены различные выплаты и льготы. Также ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг, ЖКХ и капремонта, предоставляется первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад, бесплатное двухразовое питание в школе. Ежегодно на каждого ученика из многодетной семьи город выделяет деньги на школьную форму. Кроме того, оба родителя и дети до 18 лет из таких семей имеют право на бесплатный проезд, — добавила Наталья Карпович.

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