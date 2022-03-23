Наталья Сергунина: Столичные предприниматели в сфере общепита могут подать заявку на получение гранта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на получение грантов на открытие точек быстрого питания начался в Москве. Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Подать документы можно начиная с сегодняшнего дня. Прием заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание в городе новых рабочих мест, — заявила она.

Сергунина уточнила, что претендовать на грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные минимум за год до участия в конкурсе. Подавать документы нужно в бумажном виде в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Сумма гранта будет зависеть от площади точки питания: открытие фастфуда площадью от 10 до 25 квадратных метров дает право на сумму, равную одному миллиону рублей, от 25 до 50 квадратных метров — 1,5 миллиона рублей, от 50 до 100 квадратных метров — 2 миллиона рублей, от 100 квадратных метров и больше — 2,5 миллиона рублей, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

23 марта Наталья Сергунина анонсировала старт заявочной кампании на соискание премии имени Чуковского.