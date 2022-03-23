Наталья Сергунина анонсировала старт заявочной кампании на соискание премии имени Чуковского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В пятницу, 1 апреля, открывается прием заявок на соискание учрежденной правительством Москвы премии имени Корнея Чуковского для авторов, поэтов и переводчиков детской литературы. Об этом во вторник, 22 марта, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что в 2022 году дата старта заявочной кампании приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Стоит напомнить, что премия имени Корнея Чуковского была учреждена правительством Москвы в 2020 году для поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.

Фото: Объединенные культурные центры Восточного административного округа

— Конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей. Имена лауреатов станут известны осенью. Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта «Активный гражданин». В прошлый раз на этой платформе проголосовали более 150 тысяч человек, — рассказала Сергунина.

Ранее заммэра столицы сообщила, что с 26 по 27 марта в Москве пройдет десятая по счету ежегодная общегородская акция «Ночь театров». По ее словам, в общей сложности запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.

Также Наталья Сергунина заявила, что в столичном регионе стартовал новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!». Заявки на участие в событии принимаются до 21 апреля включительно.