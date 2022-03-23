Москвичам рассказали о работе столичной метеослужбы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Метеорологи городских служб Москвы с 2015 года составили более 115 тысяч прогнозов и продолжают следить за состоянием погоды в столице. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в городском хозяйстве столицы.

Метеорологическое подразделение для городских служб было создано в 1998 году. Изначально синоптики работали в структуре Росгидромета, но в 2015 году отделились — Управление метеоразработок сформировали в ГБУ «Автомобильные дороги».

Соответствующие службы в Москве нужны для того, чтобы заранее подготовиться к холодам, жаре и другим капризам погоды.

Видео: Городское хозяйство Москвы

— Специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44 прогноза. Ежечасно метеорологи получают данные автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Городского хозяйства Москвы добавили, что для сбора метеоданных используются инновационные методы. Скорость и направление ветра, например, измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, а количество осадков — датчик, регистрирующий удар каждой капли.

В среду, 23 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.