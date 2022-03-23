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Синоптики пообещали теплую погоду в Москве 23 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую погоду в Москве 23 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 23 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе погоду по-прежнему формирует антициклон. Атмосферное давление сохранится повышенным, но начнет постепенно ослабевать. Содержание кислорода в воздухе в дневные часы с выраженным дефицитом.

Для метеозависимых людей с проявления кислородной недостаточности (после перенесенной коронавирусной инфекции с поражениями легких, ишемической болезнью, эндокринными нарушениями и другими заболеваниями) такие внешние условия являются дополнительной нагрузкой на организм и могут негативно сказываться на самочувствии. Следует строго выполнять медицинские рекомендации.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода в Москве будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

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