«Нагрянет зима»: синоптик сообщил о резком похолодании в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода в Москве будет сопровождаться метелью и штормовым ветром. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночь на воскресенье температура опустится до пяти градусов мороза, а днем не будет превышать трех градусов тепла. При этом на столичных дорогах стоит ожидать гололедицы. В связи с чем автомобилистам не рекомендуется менять зимние шины на летние.

— Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло: плюс 4–9 градусов. А вот в воскресенье нагрянет зима, — цитирует Тишковца ТАСС.

Ранее стало известно, что вторник, 22 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала этого года. Уточняется, что температура поднялась до плюс 11,6 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 21 марта стало самым теплым днем в Санкт-Петербурге с начала 2022 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 10,2 градуса.