Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года

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Самый теплый день был зафиксирован в Москве с начала этого года. Им стал вторник, 22 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Уточняется, что в столичном регионе воздух прогрелся до плюс 11,6 градуса.

— 22 марта в 14:00 воздух на станции ВДНХ прогрелся до 11,6 градуса. И теперь 22 марта — самый теплый день с начала года, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал про самый теплый день в Санкт-Петербурге с начала 2022 года. По его словам, в минувший понедельник, 21 марта, воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса.

Помимо этого, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о возвращении климатической зимы с морозной и снежной погодой. Он отметил, что апрельское тепло на выходных сменится резким ухудшением погодных условий.

Утром 22 марта синоптики рассказали, что в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается. Согласно их прогнозам, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов.