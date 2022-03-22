Синоптики сообщили о повышении температуры в Москве 22 марта

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Во вторник, 22 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Москве и области. Температура воздуха повышается. Содержание кислорода и влажность воздуха в норме.

Здоровые люди в условиях перемены погоды, характерных для переходных сезонов, могут испытывать лишь психологический дискомфорт. А людям метеозависимым приходится нелегко. Повышенное атмосферное давление неблагоприятно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников. Адаптироваться к меняющимся условиям организм, ослабленный болезнями, может, но процесс адаптации замедлен. Поэтому нередко напоминают о себе хронические недуги. Часто люди жалуются на ухудшение самочувствия, слабость и головные боли.

Рекомендуется прислушиваться к ощущениям, вовремя принимать назначенные врачом лекарства. Полезны прогулки на свежем воздухе, посильные физические нагрузки. В вечерние часы поможет чашка травяного чая.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве снова станет холодно и пасмурно. В конце недели из столицы уйдет теплая и солнечная погода, но ждать возвращения морозов не стоит: дневные температуры останутся на уровне 5–7 градусов тепла, сообщил он.