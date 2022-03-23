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Диетолог рассказала о рационе для замедления процессов старения

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала о рационе для замедления процессов старения
Фото: depositphotos

Американский диетолог Лорен Манакер рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для замедления процессов старения.

По ее словам, старение можно замедлить, если включить в рацион жирную рыбу, например, лосось или тунец.

По словам эксперта, включение в рацион морепродуктов сокращает смертность от онкологических заболеваний, сердечных недугов и болезни Альцгеймера, а также при старении способствует улучшению здоровья мозга и когнитивных способностей.

Также пользу организму принесет увеличение в рационе количества овощей и фруктов, передает «МИР 24».

Диетолог также посоветовала отказаться от вредных привычек, в частности от курения.

— Чтобы бросить курить, требуются усилия. Это позволит сделать шаг к замедлению старения, так как курение способствует появлению морщин. Никотин отрицательно влияет на поступление крови к клеткам кожи, а это совсем не способствует здоровому старению, — пояснила она.

До этого ученые выяснили, что кокосовое масло поможет уменьшить жир на животе, также известный, как висцеральный жир, который связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа.

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