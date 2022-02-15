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Назван продукт, который поможет уменьшить жир на животе за несколько дней

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван продукт, который поможет уменьшить жир на животе за несколько дней
Фото: depositphotos

Исследования показали, что определенный тип масла может помочь снизить уровень вредных жиров на животе в течение нескольких дней. Об этом сообщили ученые.

Висцеральный жир — это избыточный жир, который находится в брюшной полости и покрывает внутренние органы. Он способствует выделению вредных химических веществ в крови, которые вызывают воспаление. Это способствует развитию атеросклероза, который может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как сердечный приступ.

Врачи советуют пациентам с таким жиром сократить потребление сладких напитков и насыщенных жиров.

— Кокосовое масло может помочь уменьшить жир на животе, также известный как висцеральный жир, который связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа, — рассказали специалисты.

Исследование установило, что у участников, принимавших две столовые ложки кокосового масла в день, значительно снижался висцеральный жир, их талия заметно уменьшалась, сообщается на портале Daily Express.

Назван топ-5 продуктов, которые помогают избавиться от жира в области живота. Данные продукты помогают нормализовать питание. Первый полезный продукт — банан. Этот фрукт содержит большое количество клетчатки и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Это лучший вариант для перекуса.

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