Эксперты перечислили продукты, снижающие боль в суставах

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Боль в суставах встречается при множестве различных недугов. Она может быть последствием падения, травмы или несчастного случая, а также признаком артрита. Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора перечислили основные продукты, которые стоит включить в рацион, так как они могут выступать в качестве природных анальгетиков.

В число таких суперпродуктов попали льняное масло и рыбий жир. В них содержится необходимое количество омега-3 жирных кислот, благодаря которым можно уменьшить воспалительные процессы в суставах.

Также в список природных обезболивающих попали семена чиа, кукурузные отруби и чечевица. В этих продуктах содержится большое количество пищевых волокон, которые помогают снять воспаление.

Эксперты рекомендуют употреблять в пищу ежедневно не менее 30 граммов продуктов, которые насыщены клетчаткой. В частности, стоит включить в рацион красный перец. Он содержит в себе капсаицин, который придает продукту остроту, а также способен произвести обезболивающий эффект, передает издание «Невские новости».

До этого хирург-ортопед Никита Геращенко объяснил, когда хруст в коленях может привести к инвалидности.