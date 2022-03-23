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Южная Корея вернет безвиз для россиян с 1 апреля

Георгий Соланович

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Южная Корея вернет безвиз для россиян с 1 апреля
Фото: Depositphotos

Южная Корея возвращает безвизовый режим на въезд на территорию страны для россиян с 1 апреля 2022 года. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на сайте консульства государства во Владивостоке.

— Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран, — говорится в сообщении.

Для посещения Южной Кореи будет нужна регистрация в системе K-ETA, на территорию государства будут допускаться лица, совершающие визит в учебных целях, для лечения или со срочными гуманитарными целями.

Более того, необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов ковида за 48 часов до прибытия, а также сделать тест по прибытии в Корею и, если лицо не привито одобренными ВОЗ вакцинами, переждать двухнедельный карантин, передает РИА Новости.

В беседе с «ВМ» специалист в области туризма Сергей Ромашкин обратил внимание на то, что в настоящее время для россиян уже приостановлена выдача виз в некоторые страны Европы (например, в Чехию, Латвию, Эстонию и Литву — прим. «ВМ»). Однако наши граждане могут выбрать другие туристические направления.

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