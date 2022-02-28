Отдых весной и летом: какие курорты открыты для россиян

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В связи с закрытием ряда европейских стран для российских туристов перелет на заграничные курорты будет невозможен даже через страны-посредники. Такая тенденция приведет к развитию внутреннего туризма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист в области туризма Сергей Ромашкин.

По его словам, в настоящее время для россиян уже приостановлена выдача виз в страны Европы, но есть возможность полететь в некоторые арабские государства:

— Для нас пока доступны перелеты в Турцию, Арабские Эмираты и ряд стран Юго-Восточной Азии, с некоторыми ограничениями. Не стоит забывать и о том, что отдельные страны и без того были закрыты по эпидемиологическим причинам.

По словам собеседника «ВМ», теперь все туристические компании переориентируются на внутренние направления, среди которых: Анапа, Крым, Сочи и Геленджик.

— Пока исключаю вероятность повышения стоимости отдыха даже на внутренние курорты, — сказал он. — Такая тенденция станет возможной спустя время, но не прямо сейчас, потому что люди в связи с ухудшением финансового положения вряд ли будут тратить деньги на отдых даже ближайшим летом. Кроме того, в условиях закрытия Европы мы сейчас наблюдаем падение спроса и на наши курорты.

Эксперт отметил, что уже к понедельнику, 7 марта, цены на внутренние туры упадут на 30 процентов, о чем сообщают в том числе и другие туристические регуляторы:

— Если говорить о выгоде, то очень дешево можно отдохнуть сейчас, в период с марта по май, когда цены будут шаткими и низкими по разным причинам, в том числе и экономическим.

Что же касается россиян, которые заранее приобрели туры на летне-осенний период в страны Европы, их путевки будут заморожены:

— Такой опыт благодаря коронавирусу турфирмы уже имеют, и в подобных случаях путешественникам возвращают стоимость путевок. Либо приостанавливают их действие до лучших времен. Если часть стран будет открыта, могут также предложить доступные курорты.

В заключение Ромашкин добавил, что все турфирмы собираются обратиться к российскому правительству, чтобы им помогли с возвратом денежных средств для тех граждан, которые уже не смогут улететь на отдых на «закрытые курорты».

С 28 февраля «Аэрофлот» приостанавил полеты по сети европейских маршрутов. Пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия, Нидерланды и Германия.

В ответ на эти меры Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в ЕС. По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет: личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.