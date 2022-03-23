Депутат МГД Гусева: Увеличение адресной соцпомощи — эффективный инструмент поддержки многих семей

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Увеличение адресной социальной поддержки москвичей — своевременная и необходимая мера, которая поддержит горожан в кризисной ситуации. Такое мнение выразила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, депутат Людмила Гусева.

По словам парламентария, в поддержке нуждаются граждане, потерявшие работу или кормильца, в случае снижения дохода ниже прожиточного минимума у семей с детьми или при чрезвычайных происшествиях.

— Особенно важна она сейчас, когда санкционное давление может быть дополнительным негативным фактором. И город такую поддержку оказывает, — рассказала она.

Депутат отметила, что адресная социальная помощь выделяется как в денежной форме, так и в виде электронного сертификата конкретной семье. Она уточнила, что подобные меры поддержки востребованы у жителей столицы. Так, в прошлом году горожанам вручили 92,7 тысячи сертификатов на покупку детских товаров, 85,1 тысячи — на продовольствие и 11,9 тысячи — на товары длительного пользования.

Людмила Гусева подчеркнула, что городские власти принимают все меры, чтобы москвичи прошли через сложные времена достойно.

22 марта городские власти выделили дополнительные семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.