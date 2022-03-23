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Спасатели помогли пережившей инсульт пенсионерке в Щербинке

Елена Самойлова

Происшествия
Спасатели помогли пережившей инсульт пенсионерке в Щербинке
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели московского авиацентра помогли пожилой женщине в Щербинке. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По имеющейся информации, пожилая женщина в возрасте 82 лет не отвечала на звонки и сообщения дочери около суток. Тогда на помощь пришли спасатели.

— Вскрыли дверь с помощью специального инструмента и обнаружили пожилую женщину без сознания, — цитирует департамент старшего дежурного смены в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что у пенсионерки, вероятно, случился инсульт. Спасатели вызвали скорую помощь и помогли перенести женщину в машину.

Помощь пострадавшей была оказана вовремя, она госпитализирована.

22 марта сообщалось, что мужчина выманил у столичной пенсионерки 400 тысяч рублей за «чудо-лекарство» от редкой болезни.

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